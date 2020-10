Brasil inicia Eliminatórias com uma seleção mais jovem e “estrangeira”

Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira iniciará mais um ciclo de Copa do Mundo. O primeiro dos 25 passos necessários para conquistar o hexa no Qatar em 2022 será diante da Bolívia, às 21h30. A partida será transmitida ao vivo na TV aberta, além de várias casas de apostas online.

A exigência e a responsabilidade são as mesmas de sempre, tendo em vista que o Brasil é a única seleção pentacampeã do mundo. Porém, dessa vez, a busca pela sexta estrela vai começar de forma mais leve do que da última vez. Em 2015, com Dunga no comando, o Brasil se recuperava da frustração do 7 a 1 em casa e da eliminação nas quartas de final da Copa América, diante do Paraguai, quatro meses antes. Além disso, a Seleção começou o último ciclo sem o seu principal jogador. Por conta de uma suspensão, Neymar ficou fora dos primeiros confrontos contra Chile e Venezuela. Agora, o Brasil tem a auto-estima mais elevada. A última competição disputada foi a Copa América, vencida ano passado dentro do Maracanã.

A manutenção do treinador também é uma novidade e ajuda a explicar por que desta vez há mais remanescentes do último Mundial. No total, são nove (Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Fabinho, Coutinho, Neymar e Firmino), e seriam ainda mais caso Alisson e Gabriel Jesus não tivessem sido cortados por estarem lesionados. Em 2015, a Seleção iniciou as Eliminatórias com oito atletas que tinham disputado a Copa no Brasil. Daquela vez o grupo também era mais velho, com média de 27,4 anos, contra 26,9 do elenco atual.

Outra diferença entre um início de ciclo para outro é a diminuição no número de jogadores que atuam no Brasil. Os “estrangeiros” ampliaram o domínio, indo de 15 para 18 convocados.

