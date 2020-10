A seleção brasileira conseguiu mais uma vitória nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Nesta terça-feira, em Lima, o time de Tite bateu o Peru de virada por 4 a 2 com três gols de Neymar, que ultrapassou Ronaldo e, com 64 gols, se tornou o segundo maior artilheiro da seleção, atrás apenas de Pelé (77).

No entanto, a partida teve decisões polêmicas da arbitragem, em especial nos dois pênaltis marcados em cima de Neymar, que geraram muitas dúvidas, mas foram confirmados após checagem do VAR. E a imprensa do Peru atentou para isso.

Em suas versões online, os jornais peruanos criticam a arbitragem de Julio Bascuñan. “Brasil se beneficiou da arbitragem e do grande nível de Neymar para vencer a seleção peruana”, diz a crônica da partida do “La República”.

“Bascuñan rouba o show no Nacional e Brasil vence o Peru por 4 a 2”, diz a manchete da partida no “El Bocon”.

O site do “El Popular” aponta um possível toque de mão de Neymar antes do primeiro pênalti cometido nele.

“Escândalo! Peru caiu por 4 a 2 contra o Brasil com péssima arbitragem de Bascuñán”, diz o “Libero”.