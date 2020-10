Brasil x Bolívia: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Brasil e Bolívia iniciarão suas trajetórias rumo a Copa do Mundo de 2022, no Catar, nesta sexta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. O Brasil, que disputou todos os Mundiais na história, busca manter a escrita e começar com o pé direito o caminho até a competição. Já a Bolívia quer surpreender os brasileiros. Os bolivianos participaram de três Copas do Mundo, a última em 1994, nos Estados Unidos.

Na Seleção Brasileira, a grande incógnita é a presença de Neymar entre os titulares. O camisa dez e principal jogador da equipe está com dores na região lombar e não participou do treino desta quinta-feira, já que ficou realizando trabalho de fisioterapia. Éverton Ribeiro será seu substituto. Tite já confirmou que o goleiro Weverton e o volante Douglas Luiz iniciarão a partida

Já a Bolívia vem desfalcada para o confronto contra o Brasil por opção do técnico César Farías. A comissão técnica preferiu deixar quase todos os atletas que não atuam no país de fora do jogo. Somente o jovem zagueiro Leonardo Zabala, que atua no sub-20 do Palmeiras, foi relacionado. Sendo assim, Marcelo Moreno, Jaume Cuéllar, Boris Céspedes e Alejandro Chumacero não jogam.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X BOLÍVIA

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data/Horário: 9 de outubro de 2020 (sexta-feira), às 21h30

Árbitro: Leodan González (URU)

Assistentes: Nicolas Taran e Richard Trinidad (URU)

VAR: Esteban Ostoich (URU)

Onde acompanhar: TV Globo, SporTV e Tempo Real do LANCE!

BRASIL: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha, Roberto Firmino e Neymar (Everton Ribeiro). Técnico: Tite.

BOLÍVIA: Lampe; Jesús Sagredo, Carrasco, Valverde e José Sagredo; Bustamante, Erwin Sánchez Jr e Wayar; Jhasmani Campos, Saucedo e Franz González. Técnico: César Farias.