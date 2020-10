Brasil x Bolívia: saiba onde assistir à estreia da Seleção nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira volta à campo nesta sexta-feira para enfrentar a Bolívia na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo, no primeiro jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em 2022. A partida começa às 21h30 e você pode acompanhar tudo no Tempo Real do LANCE!. O jogo também terá transmissão ao vivo da “TV Globo” e do “SporTV”.

O Brasil, que disputou todos os Mundiais na história, busca manter a escrita e começar com o pé direito o caminho até a competição. Já a Bolívia quer surpreender os brasileiros. Os bolivianos participaram de três Copas do Mundo, a última em 1994, nos Estados Unidos. Veja aqui as prováveis escalações.

Pela primeira vez na história, o Brasil vai começar as Eliminatórias como mandante. Mesmo tendo sempre atuado como visitante, a Seleção reúne um bom retrospecto nas estreias. Em 12 jogos, foram seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, com 14 gols marcados e cinco sofridos.

Brasil e Bolívia só se enfrentaram uma vez na estreia das Eliminatórias, em 1985, para a disputa de vaga na Copa do Mundo do México, disputada em 1986. A Seleção venceu por 2 a 0 em La Paz. A única derrota sofrida pelo Brasil foi no começo das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Em 2015, o Brasil perdeu para o Chile por 2 a 0, em Santiago.