Brasileiro brilha no UFC on ESPN 16, lidera premiações do card e fatura mais de R$ 280 mil; saiba mais

O Ultimate optou por não escolher uma “Luta da Noite” no card do UFC on ESPN 16, realizado no último sábado (3), na “Ilha da Luta”, em Abu Dhabi. Dessa forma, foram quatro os atletas premiados com o bônus de “Performance da Noite” na edição: Luigi Vendramini, Germaine de Randamie, Kyler Phillips e Dusko Todorovic acabaram contemplados por suas boas atuações e receberam, cada um, US$ 50 mil (aproximadamente R$ 284 mil na cotação atual) da organização.

De volta à franquia após dois anos sem lutar, o brasileiro Vendramini fez a luta de abertura do card e teve atuação de gala, precisando de pouco mais de um minuto de confronto para nocautear o alemão Jessin Ayari e conquistar sua primeira vitória no UFC. Já a experiente Germaine de Randamie, especialista na luta em pé, surpreendeu e fez uso do seu Jiu-Jitsu, vencendo sua primeira luta por finalização na carreira ao encaixar uma guilhotina sobre Julianna Peña no terceiro round.

Outros premiados no card do UFC on ESPN 16, Kyler Phillips e Dusko Todorovic receberam o bônus após nocautearem Cameron Else e Dequan Townsend, respectivamente. Todorovic, vale ressaltar, fez sua luta de estreia no Ultimate e manteve sua invencibilidade no MMA, agora com 10 triunfos contabilizados.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC on ESPN 16

Ilha da Luta, em Abu Dhabi (EAU)

Sábado, 03 de outubro de 2020

Card principal

Holly Holm derrotou Irene Aldana por decisão unânime dos jurados

Carlos Boi derrotou Yorgan de Castro por decisão unânime dos jurados

Germaine de Randamie finalizou Julianna Peña com uma guilhotina no 3R

Kyler Phillips derrotou Cameron Else por nocaute técnico no 2R

Dusko Todorovic derrotou Dequan Townsend por nocaute técnico no 2R

Card preliminar

Carlos Condit derrotou Court McGee por decisão unânime dos jurados

Charles Jourdain x Joshua Culibao terminou em empate dividido

Nassourdine Imavov derrotou Jordan Williams por decisão unânime dos jurados

Loma Lookboonmee derrotou Jinh Yu Frey por decisão unânime dos jurados

Casey Kenney derrotou Heili Alateng por decisão unânime dos jurados

Luigi Vendramini derrotou Jessin Ayari por nocaute no 1R