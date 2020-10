Brasileiro de R$ 100 milhões do United já foi alvo do Flamengo e só não fechou com Fluminense por ‘teimosia’

Destaque do Porto nas últimas temporadas e convocado por Tite para os primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, Alex Telles foi contratado nesta semana pelo Manchester United por R$ 100 milhões.

Formado nas categorias de base do Juventude, o lateral-esquerdo de 28 anos quase foi vendido ao Fluminense no começo de carreira, mas teve o sonho interrompido por uma lesão.

O jogador tinha praticamente tudo acertado para defender o clube das Laranjeiras, mas quis se despedir do time de Caxias do Sul em um jogo contra o Cruzeiro de Porto Alegre, mesmo contra a vontade de seu empresário.

“Queria fechar meus 12 anos de Juventude com chave de ouro. Aos cinco minutos, fiz um gol, meu primeiro como profissional. Foi um sonho realizado, e pensei que tinha feito a escolha certa em jogar. Mas aos 10, umas três jogadas depois, num cruzamento, acabei rompendo o cruzado do joelho. Foi um baque muito grande, que serviu como aprendizado. Perdi um sonho pela lesão, mas vieram outros depois”, contou à Rádio ESPN, em 2015.

A lesão mudou os planos do jogador, que ficou mais de seis meses sem jogador. Quando voltou aos gramados, se recuperou e foi vendido ao Grêmio em 2012.

Alex foi escolhido o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2012 no Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet. Com o sucesso, transferiu-se ao Galatasaray, da Turquia, por 7 milhões de euros.

O jogador, que chegou à Turquia com apenas 21 anos, foi recepcionado por uma multidão.

Manchester United/ Divulgação

“Falaram que tinha mais de mil pessoas no aeroporto. Foi muito difícil de chegar no carro. Um carinho imenso. Me perdi do meu empresário e só fomos no encontrar no hotel, mais de meia hora depois. Isso me marcou muito porque eu não esperava. Até me assustei quando vi aquele montão de gente”, contou.

Na equipe turca, ele jogou com Felipe Melo e Sneijder, além de trabalhar com Taffarel, atualmente preparador de goleiros da seleção.

Ele venceu pelo Galatasaray a Liga Turquia, a Copa da Turquia e disputou a Champions League pela primeira vez na carreira.

Em 2015, o lateral-esquerdo foi um dos nomes pedidos por Vanderlei Luxemburgo, seu ex-técnico no Tricolor Gaúcho, para reforçar o Flamengo.

Alex disse à ESPN na época que ficou feliz com o interesse do time rubro-negro, mas permaneceu na Europa.

Alex Telles ainda jogou uma temporada emprestado na Inter de Milão ao lado de Felipe Melo antes de ir para o Porto, em 2016.

Na equipe portuguesa, o brasileiro venceu duas vezes a Liga Portuguesa e jogou Champions League – fez gol na vitória sobre a Roma por 3 a 1 nas quartas de final.

Em quatro temporadas virou o defensor com mais gols na história do Porto: 26 em 193 jogos.

Convocado para a seleção pela primeira vez em 2019, Alex Telles poderá ter a chance de se firmar na equipe comandada por Tite.