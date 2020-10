Brasileiro é anunciado pelo Zenit e sofre insultos racistas nas redes sociais

Nesta terça-feira, o Zenit anunciou a contratação de Wendel junto ao Sporting.

O brasileiro, revelado no Fluminense, porém, teve que lidar com ofensas racistas nas redes sociais.

