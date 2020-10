Brasileiro faz gol no fim e Muharraq conquista Copa do Rei do Bahrein

O Al-Muharraq, do Bahrein, conquistou a Copa do Rei nesta segunda-feira sobre o Al-Hidd. E coube a um brasileiro o gol do título. O atacante Everton balançou as redes aos 48 minutos do segundo tempo para fazer o gol da vitória e, após o jogo comemorou o resultado.

– Conquistar esse título e encerrar a temporada com esse troféu foi muito importante para todos. Marcar em uma final e ajudar nossa equipe foi muito especial. Não tenho palavras para descrever. Estou muito feliz com a exibição de todos. Foi a vitória de uma equipe organizada, que mereceu a conquista.

Segundo o jogador, que também atuou no Sport Recife, Marítimo, de Portugal, e no futebol da Coreia do Sul, esse momento no Al-Muharraq tem sido muito especial.

– Esse ano foi muito especial para mim. Deu tudo certo dentro de campo. Lutei muito para fazer uma temporada perfeita.