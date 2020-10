Brasileiro Marlon Moraes faz a luta principal do ‘UFC Moraes x Sandhagen’

Número 1 do ranking dos galos (até 61,2Kg), o brasileiro Marlon Moraes faz a sua primeira luta do ano diante do americano Cory Sandhagen, quarto na divisão. É o combate principal do ‘UFC Moraes x Sandhagen’, que acontece neste sábado, dia 10, na ‘Ilha da Luta’, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Para os dois atletas, um triunfo significa mais um passo na caminhada rumo a uma disputa pelo cinturão. A transmissão ao vivo do Combate, começa às 17h45.

Na co-luta principal, o carioca Edson Barboza faz a sua segunda luta na categoria peso-pena (até 65,8kg) contra o finlandês Makwan Amirkhani. Pela divisão dos médios (até 83,9kg), o paulista Markus ‘Maluko’, com apenas três derrotas na carreira, tem pela frente o sul-africano Dricus du Plessis, que estreia no UFC. No card preliminar, o mineiro Rodrigo ‘Zé Colmeia’, revelado no programa ‘Contender Series’, defende a invencibilidade entre os pesados (até 120,2kg) diante do americano Chris Daukaus. Na categoria peso-mosca (até 56,7kg), Bruno ‘Bulldoguinho’ tenta sua primeira vitória no UFC contra o russo Tagir Ulanbekov.

Nesta sexta-feira, dia 9, às 21h30, o programa ‘Giro Combate’ conversa com a brasileira Jéssica ‘Bate-Estaca’ Andrade, segunda no ranking da categoria peso-palha, e com os brasileiros em ação no ‘UFC Moraes x Sandhagen’. No sábado, a partir das 17h45, Rhoodes Lima e Ana Hissa estarão à frente do ‘Aquecimento Combate’ e da transmissão do card preliminar. No principal, a narração é de André Azevedo e os comentários, de Flávio Canto. “Será um evento com boas lutas e a participação da nova geração do MMA brasileiro. Na principal luta da noite, dois atletas bem ranqueados entre os galos.

Quem vencer fica muito perto de uma disputa de cinturão. Podemos esperar um combate potencialmente em pé, já que Marlon Moraes e Cory Sandhagen, são craques na ‘trocação. Nenhum dos brasileiros terá vida fácil’, analisa André Azevedo. O SporTV3 e o Combate.com exibem as duas primeiras lutas do card.

UFC Moraes x Sandhagen

CARD PRELIMINAR:

Peso-mosca: Bruno Bulldoguinho x Tagir Ulanbekov

Peso-galo: Tracy Cortez x Stephanie Egger

Peso-pena: Giga Chikadze x Omar Morales

Peso-galo: Ali Alqaisi x Tony Kelley

Peso-médio: Impa Kasanganay x Joaquin Buckley

Peso-pesado: Chris Daukaus x Rodrigo Zé Colmeia

Peso-médio: Tom Breese x KB Bhullar

CARD PRINCIPAL:

Peso-pena: Youssef Zalal x Ilia Topuria

Peso-pesado: Tom Aspinall x Alan Baudot

Peso-médio: Markus Maluko x Dricus du Plessis

Peso-pesado: Ben Rothwell x Marcin Tybura

Peso-pena: Edson Barboza x Makwan Amirkhani

Peso-galo: Marlon Moraes x Cory Sandhagen