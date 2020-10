Brasileiro Tetê completa 50 jogos com a camisa do Shakhtar Donetsk

Com apenas 20 anos, o meio-campista Tetê já tem história no futebol ucraniano. No último domingo, o brasileiro completou 50 jogos com a camisa do Shakhtar Donetsk. A marca foi alcançada no empate por 2 a 2 com o Desna, em jogo válido pela 5ª rodada da principal competição nacional do país. Foi o sexto jogo do atleta na temporada.

Revelado pelo Grêmio, a jovem promessa foi negociada com o Shakhtar em 2018. Em sua primeira temporada, se destacou ao anotar quatro gols em 10 partidas. Já na última campanha, Tetê melhorou seus números e marcou nove tentos em 34 confrontos disputados. O brasileiro se mostrou feliz com a marca atingida em sua terceira época com a equipe.

– Jogar com uma camisa tão pesada é uma realização imensa que venho tendo na carreira. Por isso, completar 50 jogos pelo Shakhtar é motivo de grande satisfação para mim. Tenho orgulho da história que já foi construída e estou pronto para escrever outras páginas vitoriosas.

No último mês de junho, o atacante se tornou campeão ucraniano e mostrou seu poder de decisão na partida que deu o 13º título nacional para o Shakhtar. O brasileiro, que iniciou o confronto contra o Olelsansria no banco de reservas entrou no decorrer da partida, marcou dois gols e ajudou na construção da vitória por 3 a 2.

Disciplinado na parte física, o jogador vem atuando de forma regular e sem nenhuma lesão, garantindo rendimento máximo dentro das quatro linhas. Fora do clube, o atleta também faz trabalhos particulares ao lado de profissionais que o acompanham em uma alimentação regrada e saudável.

Antes de se transferir para o Shakhtar, Tetê ganhou destaque na categoria de base do Grêmio e tem o drible como uma de suas principais características. O camisa 14 foi colocado pela Uefa em uma lista de 50 jogadores para prestar atenção na atual temporada e desperta interesse de diversos clubes europeus.