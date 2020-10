Brasileiros são vice-campeões juvenis de Roland Garros

Não deu para os brasileiros Natan Rodrigues e Bruno Oliveira. A dupla do baiano e do mineiro foi vice-campeã neste sábado na chave juvenil de Roland Garros, Grand Slam, jogado no piso de saibro de Paris, na França.

Os brasileiros caíram por 6/2 6/4 diante dos cabeças de chave 3, o suíço Dominic Stricker e o italiano Flavio Cobolli. Stricker foi o campeão de simples marcando 6/2 6/4 em Lucas Riedi, também da Suíça.

O Brasil tem títulos de dupla juvenil com Gustavo Kuerten e o equatoriano Nicolas Lapentti em 1994, Matheus Pucinelli com o argentino Tiago Tirante ano passado, e vices com Bia Maia com a equatoriana Domenica Gonzalez em 2013 e Orlando Luz com o sul-coreano Yunseong Chung em 2016.