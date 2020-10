Brenner evolui e ganha força para ser titular ao lado de Luciano

No fim da última temporada, Brenner não aparecia nos planos do São Paulo para 2020. Confiando no potencial do garoto, de apenas 20 anos, a comissão técnica liderada Fernando Diniz deu a oportunidade e hoje o atacante vive um de seus melhores momentos de sua carreira, iniciada em 2017.

Autor de dois gols na vitória da última quarta, contra o Atlético-GO, por 3 a 0. Brenner vai ganhando cada vez mais espaço no São Paulo. O garoto formado em Cotia participou de 16 partidas pelo Tricolor em 2020, mas entrou em todos os últimos 11 jogos do clube na temporada – o que demonstra seu bom momento. No período, marcou quatro gols.

A boa fase do jovem pupilo da base deve colocar um nome experiente no banco de reservas. Isto porque, no próximo sábado, às 19h, o São Paulo encara o Palmeiras, no Allianz Parque, pela sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante Luciano, que cumpriu suspensão na última rodada, volta ao time e a tendência é de que ele divida os holofotes com Brenner.

– Existe essa possibilidade existe, sempre existiu. Já até jogaram juntos e jogaram bem – afirmou o técnico Fernando Diniz ao ser questionado sobre o tema logo após o jogo da última quarta, no Morumbi.

Desta forma, a possibilidade do São Paulo entrar no Choque-Rei com Brenner e Luciano é alta. O atacante ‘Made in Cotia’ já marcou gols importantes contra Corinthians, LDU, Fluminense e Atlético-GO. Agora, depois de meses tentando provar seu valor, Brenner tem a possibilidade de se firmar no time titular do Tricolor do Morumbi.