Brenner ressalta força do São Paulo ao buscar o resultado no Castelão

Autor de dois dos três gols do São Paulo no empate com o Fortaleza nesta quarta, o garoto Brenner, de apenas 20 anos, elogiou a força do Tricolor do Morumbi ao buscar o resultado no Castelão e lembrou que o resultado fora de casa não é tão ruim assim, visto que a equipe ficou atrás do marcador em três oportunidades.

– Jogo difícil. Jogar contra o Fortaleza é sempre complicado. Nosso poder de reação estava muito bom. Fomos buscar o jogo três vezes. Não é o melhor resultado, mas dá para buscar a classificação – afirmou o jogador na saída do gramado do Castelão.

Em alta com o técnico Fernando Diniz, Brenner marcou o primeiro e o último gol do São Paulo na partida. Fora de casa, o Tricolor do Morumbi saiu perdendo, chegou a ter dois jogadores a mais no fim do confronto e conseguiu o empate já nos acréscimos do segundo tempo. O jovem revelado em Cotia fez questão de ressaltar a competitividade do rival, mas lembrou que a decisão da vaga acontece no estádio do Morumbi.

– Um time forte, bola aérea qualificada. Mas enfatizar o poder de entrega da nossa equipe. Tivemos reação três vezes. Não conseguimos sair com a vitória, mas o ponto fora de casa é válido – argumentou o são-paulino.

O jogo de volta será disputado às 20h30, do dia 25 de outubro, um domingo. Importante ressaltar que não há gol fora de casa nesta fase da Copa do Brasil. Portanto, um novo empate leva o duelo para as penalidades.