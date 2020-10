Brenner supera Pablo (por muito) em gols por minuto no Brasileiro e na temporada

Na última quarta-feira, o atacante Brenner brilhou com dois gols na vitória por 3 a 0 do São Paulo sobre o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

E na eterna discussão se o titular no comando de ataque tricolor deve ser o garoto de Cotia ou Pablo, reforço de R$ 26,5 milhões comprado do Athletico-PR, o prata-de-casa vai ganhando cada vez mais argumentos a seu favor.

Com os tentos de quarta, Brenner chegou a 6 gols em 16 partidas na temporada.

Levando em conta o geral do ano, ele faz um gol a cada 108 minutos em campo.

Olhando apenas o Brasileirão, ele é ainda mais “rápido no gatilho”: um gol a cada 87 minutos.

Pablo, por sua vez, soma 7 gols em 25 partidas em 2020.

No âmbito geral, ele guarda uma bola no barbante a cada 262 minutos (ou seja, mais que o dobro de Brenner).

