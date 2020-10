Brenner vira artilheiro do clube na temporada, exalta Fortaleza e celebra resultado fora de casa

Nesta quarta-feira (14), Fortaleza e São Paulo fizeram um jogo intenso no Castelão e empataram por 3 a 3, no confronto de abertura das oitavas de final da Copa do Brasil. Com dois a mais nos últimos dez minutos da partida, o Tricolor conseguiu buscar a igualdade com um gol de Brenner, que já havia feito o primeiro da equipe.

Após o apito final, atacante não poupou elogios ao adversário e exaltou a vantagem obtida pelo São Paulo para o jogo do Morumbi.

“Jogo difícil, jogar contra a equipe do Fortaleza é sempre complicado. Eles têm uma grande equipe e um grande treinador que nos dificulta bastante, mas hoje acho que nosso poder de reação estava bom, fomos buscar o placar três vezes. Infelizmente, hoje não foi dia de sair com a vitória, mas é um vantagem importante para o próximo jogo”, afirmou Brenner ao SporTV.

“Um time forte, bola aérea bastante qualificada, um contra-ataque forte. Temos que enfatizar o poder de entrega da nossa equipe, reagimos três vezes”, completou o atacante, que agora é o artilheiro do São Paulo em 2020, com oito gols.

O segundo confronto entre São Paulo e Fortaleza pelas oitavas da Copa do Brasil acontecerá no dia 25 de outubro (domingo), às 20h30, no Morumbi.