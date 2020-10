Breno Lopes avalia primeiro turno do Ituano na Série C: “Queríamos mais”

Após o fim do primeiro turno da Série C do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Breno Lopes avaliou o desempenho do Ituano na competição.

A equipe soma 10 pontos, com uma campanha de duas vitórias, quatro empates e três derrotas. De acordo com Breno Lopes, o aproveitamento é abaixo do esperado.

“Claro que não foi um turno bom, queríamos mais. Em alguns jogos vacilamos, sabemos disso. Fomos até bem em casa, mas acho que vacilamos muito fora. Mas estamos trabalhando muito, o elenco se doa ao máximo e estamos em crescimento. Vamos fazer de tudo para nos classificarmos”, disse

Agora, o Ituano trabalha para ter um segundo turno melhor. O primeiro desafio será neste sábado (10), enfrentando a Tombense fora de casa.

“Queremos a classificação e é esse nosso foco. O jogo da ida fomos bem e merecemos vencer, mas agora é outra história. O Tombense melhorou durante a competição, se reforçou. Sabemos que não será fácil, mas estamos estudando o time deles e trabalhando ao máximo para sair de lá com os três pontos”, concluiu Breno Lopes.