Browns x Colts: Embate de times em boa fase na NFL; onde assistir e aposta

Indianapolis Colts e Cleveland Browns venceram os três últimos jogos que realizaram na temporada 2020. A boa sequência de triunfos de ambos será colocada em jogo neste domingo (11), às 17h25, pela semana 5 da NFL. Cleveland e Indianapolis têm encontrado apoio para os triunfos nos mesmos pilares: forte defesa, jogo corrido eficiente e quarterback cuidando bem da bola.

Eficiência pelo solo

Após uma estreia com derrota para o Baltimore Ravens, o Cleveland Browns se encontrou na NFL. Um forte jogo corrido, aliado a uma defesa que pressiona o quarterback rival têm conduzido o time as vitórias. Já são três em sequência na liga. Mas os Browns terão que vencer outro desafio, o running back Nick Chubb teve lesão no joelho e fica fora por, no mínimo, três semanas. Kareem Hunt terá a responsabilidade de ser o principal nome do jogo corrido do time.

Muro de concreto

No início da semana, o defensive end Justin Houston proclamou a defesa dos Colts como a melhor da NFL. E ele tem argumentos para sustentar a afirmação. O setor tem cedido apenas 14 pontos por média, além de permitir apenas 4.4 jardas por jogada. A defesa também cedeu somente cinco touchdowns no ano e interceptou sete passes. Todas as marcas sendo as melhores da NFL. Com uma defesa instransponível, Indianapolis tem se utilizando de um jogo corrido eficiente e um ataque aéreo cauteloso para vencer suas partidas. O kicker Rodrigo Blankenship tem sido, também, peça vital nas vitórias.

Aposta

Segundo o Football Power Index, da ESPN dos Estados Unidos, o confronto será equilibradíssimo. O Cleveland Browns tem ligeiro favoristimo: 50.3% de chances de triunfo; Indianapolis Colts tem 49.3% de chances de vencer.

FICHA DO JOGO

Cleveland Browns x Indianapolis Colts

Semana 5 da NFL

Data: Domingo (11), 17h25

Local: FirstEnergy Stadium, em Cleveland

Onde ver: ESPN2, Watch ESPN e Game Pass da NFL