Bruna Marquezine confessa ter se arrependido por insistir em alguns namoros · .

Solteira, Bruna Marquezine confessou que se arrepende por ter insistido em alguns namoros em seu passado. Responsável pelo canal do YouTube de Giovanna Ewbank durante a licença-maternidade da loira, a atriz respondeu perguntas de internautas sobre sua vida pessoal no vídeo publicado neste sábado (10).

A modelo foi questionada por uma seguidora indentificada apenas como “por favor Amanda” se ela carregava algum arrependimento do passado. Antes de responder, a amiga de Manu Gavassi ficou levemente constrangida, mas não fugiu da resposta.

“Olha, não. Eu não me arrependo de nenhum namoro. Conheci pessoas incríveis, pessoas pelas quais cultivo carinho gigantesco. Eu aprendi muito. Até as coisas que eu poderia dizer que me arrependo, serviram como aprendizado”, avaliou a ex-funcionária da Globo.

“O bom é que hoje eu sei o que eu não quero em um relacionamento. O que eu não aceito em um parceiro. O que não me faz bem. O que eu sei que desperta a minha pior versão. Eu não me arrependo. Só me arrependo de ter insistido muito em alguns”, concluiu a jovem.

Bruna Marquezine já se relacionou com Neymar Jr., com quem manteve um relacionamento ioiô entre 2012 e 2018, quando romperam pela última vez. A artista também se envolveu com Marlon Teixeira, Gian Luca Baldacconi ( irmão de Giovanna Ewbank), Tiago Iorc, Maurício Destri e até com o modelo Younes Bendjima

Neste ano, internautas chegaram a especular um romance entre a atriz e Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, mas tudo indica que era apenas uma campanha de marketing.

Confira as declarações de Bruna Marquezine: