Bruna Takahashi é campeã invicta do Masters da Espanha de tênis de mesa

A brasileira Bruna Takahashi conquistou o título do Masters da Espanha. Nesta quinta-feira, ela garantiu o primeiro título após a retomada das competições, sem perder uma partida sequer, confirmando a condição de favorita como cabeça de chave número 1. O torneio amistoso foi promovido pela Real Federação Espanhola de Tênis de Mesa, no Hotel Riu Plaza, em Madri.

Na decisão, Bruna, número 47 do ranking mundial, encarou a galesa Charlotte Carey, número 152. Abriu 3 a 0 no placar, mas permitiu que a adversária buscasse o empate, conseguindo a vitória e o título no set desempate: 4 a 3 (11/6, 12/10, 11/7, 8/11, 9/11, 9/11 e 11/7)

Na semifinal, a brasileira teve trabalho contra a espanhola Sofía-Xuan Zhang. Chegou a estar perdendo por 2 a 1, mas conseguiu a virada e venceu, por 4 a 2 (11/7, 3/11, 7/11, 11/5, 11/9 e 11/5). Ela já vinha de uma grande campanha nos dois primeiros dias de torneio, saindo em primeiro lugar no grupo A, com três vitórias consecutivas, contra a sérvia Silvia Erdeiji e as espanholas Elvira Fiona Rad, e Galia Dvorak.

– Estou muito feliz por ter ganhado e, principalmente, por voltar a jogar. Sentia falta de lutar, de batalhar. Para um primeiro campeonato depois de tanto tempo, fiz bons jogos, consegui manter a regularidade nestes três dias – ressaltou a atleta, após a conquista.

Agora, Bruna se prepara para a temporada portuguesa. Ela atua no Sporting, de Lisboa, e vem treinando desde o início de agosto. A Liga Portuguesa tem previsão de início para o mês de novembro. Não há outros compromissos internacionais para a atleta até o momento.

O outro brasileiro no torneio Humbero Manhani passou bem perto da vaga para a semifinal do torneio masculino. Ele bateu o espanhol Jesús Cantero, por 3 a 0 (11/5, 11/3 e 11/9). Com isso, fechou a participação no grupo B com duas vitórias e duas derrotas, em terceiro lugar.