Bruninho, capitão da Seleção de vôlei, está com coronavírus

O levantador Bruninho, do EMS/Taubaté, testou positivo para o coronavírus. O caso foi confirmado pelo time paulista nesta noite, uma hora antes do confronto com o Vôlei Renata, que decidirá o primeiro lugar da fase de classificação do Campeonato Paulista.

Segundo a nota oficial de Taubaté, o restante do elenco foi testado na sequência da confirmação do caso de Bruninho. Todos testaram negativo.

Confira a íntegra do comunicado:

“Comunicamos que o atleta Bruno Rezende, levantador do EMS Taubaté Funvic, testou positivo para COVID-19. O atleta foi imediatamente afastado das atividades e já está cumprindo o isolamento em casa. Bruno está se recuperando bem e seguindo todas as orientações do médico do clube, Dr. Alexandre de Paiva Luciano. Imediatamente após a confirmação do teste positivo do levantador Bruno Rezende, todo o elenco foi submetido a uma testagem, com todos os resultados dando negativo. Reforçamos que o EMS Taubaté Funvic segue trabalhando seguindo rígido protocolo sanitário. O clube realiza testes regulares em todo o elenco, comissão técnica e equipe de apoio, de forma a garantir a segurança de todos”.

Bruninho, capitão da Seleção Brasileira, conviveu com o ápice da doença na Itália. Ainda defendendo o Civitanova, ele ficou várias semanas em quarentena e já contou, em várias entrevistas, o medo de ter vivido a situação em março, início de abril, momentos de informações desencontradas e número alarmante na ocasião de mortos na Itália.