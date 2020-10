Bruno e Marrone reaparecem juntos em live após boato de separação · .

Alvos de um boato de separação na última semana, Bruno e Marrone reapareceram juntos pela primeira vez depois de desmentirem a fake news sobre o rompimento. Neste sábado (3), a dupla foi convidada para se apresentar na live dos sertanejos George Henrique e Rodrigo.

“Eu estou bebendo água agora, não bebo mais na live”, disse Bruno durante uma conversa com os cantores no início da apresentação. “Qual o motivo?”, questionou um deles. “Eu bebo e brigo com o Marrone”, riu ele. Os quatro seguiram com conversas bem-humoradas e começaram a cantar.

As lives de Bruno & Marrone estão entre as que mais fizeram sucesso durante a quarentena no Brasil, mas as apresentações online escancararam o quanto os dois são diferentes no palco. Isso foi uma novidade para o público que não costumava ir aos shows e não tinha esse choque de realidade nos programas de TV.

Despojado, Bruno não abre mão de tomar bebidas alcoólicas entre uma música e outra. O problema é que às vezes o cantor acabava passando do ponto nas brincadeiras e deixava o colega, que não bebe, visivelmente incomodado.

As “brincadeiras” foram comuns em praticamente todas as lives que eles fizeram. Os dois, inclusive, admitiram que esses diferentes temperamentos já causaram diversas brigas na dupla. “Somos como um casal que mora em casa separada e, com vida pública, nossos problemas acabam tomando grandes proporções, mas sempre soubemos como nos resolver”, afirmou Marrone.

O boato sobre o fim da parceria ganhou força após Bruno aparecer em shows online sem Marrone, mas se tornou uma “verdade” quando um site com fofocas do mundo sertanejo publicou um texto com um título que confirmava o rompimento. A notícia se espalhou rapidamente na noite de quarta (30), e a dupla teve de se manifestar para desmentir a separação.

“Acreditem sempre na verdade e não se deixem levar por mentiras. Seguimos juntos e fortalecidos porque só nós sabemos o que sentimos um pelo outro!”, escreveu o perfil oficial de Bruno & Marrone.

Além de reaparecerem juntos na live de sábado (3), eles avisaram que vão lançar um novo trabalho neste mês. “A dupla se prepara para gravar um EP no próximo dia 7 de outubro, em São Paulo, e segue junta numa carreira construída desde 1986, ou seja, há 34 anos. Tanto tempo de convivência é passível de problemas, mas eles sempre conseguiram superar”, informou a assessoria, em nota.

Veja abaixo a live em que os Bruno & Marrone apareceram juntos: