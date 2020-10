Bruno Henrique recebe proposta da Arábia e deve deixar o Palmeiras

Se o técnico Vanderlei Luxemburgo lamenta que o elenco do Palmeiras está curto, a situação pode ficar pior em breve. A equipe da capital paulista pode perder o volante Bruno Henrique a qualquer momento. Comandado pelo técnico Fábio Carille, ex-Corinthians, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, tem interesse e abriu conversas pelo atleta. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pela Gazeta Esportiva.

A negociação evoluiu bastante no fim desta semana. Desta forma, Bruno Henrique nem sequer estará à disposição da comissão técnica palmeirense para o clássico deste sábado contra o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Contratado em 2017, Bruno Henrique foi um dos pilares do Palmeiras na conquista do Brasileirão de 2018, sendo um dos melhores da competição. Em 2020, perdeu, todavia, espaço com Luxemburgo. Ele só foi titular nos últimos jogos pela ida do garoto Gabriel Menino para a Seleção Brasileira.

Aos 31 anos, Bruno Henrique soma 175 jogos e 28 gols com a camisa do Palmeiras.