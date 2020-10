Bruno Henrique recebe proposta do Al-Ittihad, fica perto de saída e nem enfrenta o São Paulo

Bruno Henrique está muito perto de deixar o Palmeiras. O volante, capitão na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018 e integrante do elenco campeão paulista deste ano, tem em mãos uma proposta do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e deve acertar a transferência nos próximos dias.

A informação foi divulgada inicialmente pelo “Globoesporte.com” e confirmada pela ESPN.

Os valores não foram confirmados, mas o negócio está bem encaminhado. Tanto é verdade que Bruno Henrique foi liberado da concentração e sequer enfrenta o São Paulo neste sábado (9), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Aos 30 anos, Bruno Henrique está no Palmeiras desde 2017, quando foi contratado por 3,5 milhões de euros. São 175 jogos e 28 gols pelo clube alviverde, o sexto da sua carreira, depois de Iraty, Londrina, Portuguesa, Corinthians e Palermo.

O volante entrou na mira após o Al-Ittihad não conseguir fechar com Edenilson, do Internacional. O técnico da equipe árabe é Fábio Carille, que conhece Bruno Henrique desde os tempos de Corinthians.