Bruno Henrique supera marca de Brocador e sobe no ranking de artilheiros do Flamengo no século

Após um incômodo jejum de novo jogos sem marcar gols, Bruno Henrique parece ter achado novamente o caminho das redes. Autor de dois gols no meio de semana, na goleada por 4 a 0 sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores da América, o atacante voltou a deixar a sua marca. Dessa vez o adversário foi o Athletico Paranaense, que acabou batido por 3 a 1.

Bruno anotou o segundo tento do jogo, de pênalti, e chegou a 46 gols em 84 jogos com a camisa rubro-negra. Com menos de dois anos completos na Gávea, o jogador já é o 6º maior artilheiro do clube neste século, superando nesse fim de semana a marca de Hernane Brocador.

MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NESTE SÉCULO



1º – Renato Abreu – 73 gols

2º – Gabigol – 59 gols

3º – Obina – 47 gols

Léo Moura – 47 gols

Vágner Love – 47 gols

6º – Bruno Henrique – 46 gols

7º – Hernane Brocador – 45 gols

8º – Edílson – 44 gols

9º – Guerrero – 43 gols

10º – Éverton – 39 gols