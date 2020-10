Bruno Henrique vê Flamengo em ascensão após vitória no clássico contra o Vasco

O Flamengo segue embalado no Campeonato Brasileiro e venceu o clássico contra o Vasco, em São Januário. O triunfo rubro-negro veio de virada, com dois gols no segundo tempo. O gol da vitória foi marcado por Bruno Henrique, que destacou a subida de produção da equipe na temporada.

Bruno Henrique comemora após marcar pelo Flamengo diante do Vasco Gazeta Press

“A rivalidade é só dentro de campo mesmo. Nós buscamos sempre a vitória e eles também. Estamos crescendo, o Dome tem trabalhado bem. Queremos estar lá em cima no final do campeonato”, disse.

Na jogada do gol, Bruno Henrique dividiu a bola com o goleiro Fernando Miguel e mandou para a rede. O atacante explicou o lance.

“A bola quicou, vendeu ele, mas eu estava ali na hora certa para fazer o gol”, declarou.

O Flamengo terá pouco tempo de descanso, pois enfrenta o Goiás, nesta terça-feira, no Maracanã, em jogo adiado do Campeonato Brasileiro.