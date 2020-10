Bruno Méndez deve iniciar sequência inédita como titular do Corinthians

O Corinthians recebeu uma péssima notícia na última quinta-feira, quando teve a confirmação da grave lesão que Danilo Avelar sofreu no joelho direito e que o afastará dos gramados por aproximadamente oito longos meses. Embora seja um momento triste para todo o elenco, um atleta em especial receberá uma grande chance com essa fatalidade: Bruno Méndez, que após mais de um ano e meio de clube, finalmente poderá ter uma sequência como titular do Timão.

Contratado pelo Alvinegro no fim de fevereiro de 2019, o uruguaio chegou como uma das maiores promessas do futebol sul-americano, com passagens pelas seleções de base de seu país e com expectativa de ser mais um grande valor da escola Celeste de zagueiros. No entanto, com forte concorrência no elenco, ele acabou recebendo poucas oportunidades e chegou a atuar improvisado na lateral direita. Foram apenas seis partidas no ano passado.

Seus dois primeiros jogos oficiais pelo Corinthians, aconteceram em junho de 2019, quando precisou precisou ser improvisado como lateral-direito. Contra o Cruzeiro substituiu o lesionado Michel Macedo, ainda na etapa inicial, no duelo seguinte, diante do Santos, foi utilizado na lateral novamente, já que Fagner estava na Seleção Brasileira e Michel continuava fora de combate.

Bruno Méndez só foi estrear como zagueiro em setembro do ano passado, contra o Fluminense e depois voltou a campo para enfrentar Goiás e Cruzeiro, no mês de outubro, em sua primeira e única sequência de jogos como titular pelo Timão até aqui. O uruguaio ainda jogou uma partida contra o Flamengo, quando uma goleada por 4 a 1 culminou na demissão de Fabio Carille.

Em 2020, a concorrência continuou forte e ganhou mais dois rivais: Pedro Henrique e Danilo Avelar, que passaria a ser zagueiro. Pedro e Gil fizeram a dupla titular no primeiro semestre, e Bruno teve apenas duas oportunidades antes da paralisação por conta da pandemia de coronavírus: contra a Inter de Limeira, quando Tiago Nunes poupou titulares, e contra o São Paulo, quando substituiu Pedro Henrique, que sentiu dores na coxa durante o jogo.

Sem chances com o treinador e com poucos minutos em campo, o jovem de 21 anos passou a se incomodar. Com vontade de jogar e de voltar a figurar nas convocações da seleção uruguaia, ele declarou para a imprensa de seu país que já havia conversado com o clube sobre esse desejo antes mesmo da pandemia, mas o assunto não avançou e ele permaneceu no grupo, ainda mais por conta da saída de Pedro Henrique, negociado com o Athletico-PR.

Bruno se transformou no reserva imediato da posição, que contava com Gil e Danilo Avelar como titulares absolutos. Desde a volta da paralisação, o uruguaio fez três partidas oficiais: titular contra o Atlético-MG, quando Gil não pôde jogar, contra o Fluminense, para ocupar a vaga de Avelar, suspenso e contra o Bahia, quando entrou no último minuto para reforçar a defesa.

Com a lesão ligamentar no joelho direito de Avelar, e como único zagueiro (além de Gil) à disposição no elenco profissional, Bruno Méndez deve ganhar finalmente a oportunidade de formar a dupla titular da zaga corintiana e estabelecer uma sequência bem maior do que dois jogos, já que seu colega, infelizmente, está fora da temporada e voltará a jogar apenas no meio de 2021.

O destino, por uma fatalidade, acabou oferecendo os minutos que tanto o uruguaio queria para este segundo semestre e dará uma visibilidade ainda maior, já que será titular de um dos gigantes do futebol brasileiro, sem contar a “casca” que vai adquirir ao disputar um campeonato tão equilibrado como é o Brasileirão, ao lado de Gil, um dos melhores zagueiros em atividade no país.

Seu primeiro compromisso dessa sequência será neste domingo, às 20h30, quando o Corinthians vai enfrentar o Ceará, fora de casa, pela 14ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 15ª posição na tabela com 15 pontos, a mesma pontuação do Botafogo, primeiro na zona de rebaixamento.