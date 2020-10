Bruno Soares vai às quartas em Roland Garros e se aproxima da 500ª vitória

Bruno Soares e o croata Mate Pavic, campeões do US Open, seguem vivos na busca pelo título de Roland Garros, e, neste domingo, se classificaram para as quartas de final do Grand Slam joado sobre o piso de saibro em Paris, na França.

A dupla do mineiro superou o romeno Horia Tecau e o holandês Julien Rojer, cabeças de chave 12, por 2 sets a 1 com parciais de 7/5 1/6 6/3 após 1h45min de duração na quadra 7.

A dupla do brasileiro chegou a ser quebrada no terceiro set em 3/2, mas conseguiram emplacar quatro games segugidos fechando no segundo match-point.

Soares atingiu sua 499ª vitória na carreira e 30ª em Roland Garros onde jamais alcançou uma final, apenas duas semis em 2008 e 2013. Ele e o parceiro buscam a semifinal contra os cabeças 3, o americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury.