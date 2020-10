Brusque vence clássico contra o Criciúma e dispara na ponta do Grupo B da Série C

Nesta segunda-feira, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Brusque venceu o clássico catarinense contra o Criciúma, por 3 a 1, em casa, e se isolou na liderança do Grupo B da competição.

A primeira etapa foi movimentada no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. Com 25 minutos, Edílson recebeu pela direita e cruzou na medida para Itinga inaugurar o placar para os anfitriões. Em desvantagem, o Tigre partiu para cima, e buscou o empate aos 35, com Maurício.



(Foto: Divulgação/ Celso da Luz)

Entretanto, a alegria dos visitantes durou pouco. Dois minutos depois, Thiago Alagoano recebeu bom lançamento de Escuro e recolocou os mandantes na frente. A vantagem aumentou no primeiro lance da etapa complementar, com Garcez, que aproveitou bobeira da defesa para definir o confronto.

Com a vitória, o Brusque disparou na ponta do Grupo B, com 22 pontos, cinco a mais que o Ypiranga-RS. Já o Criciúma desperdiçou a oportunidade de entrar no G4. O time está em quinto, com 12 pontos ganhos.

Em outra partida realizada nesta segunda-feira, esta válida pelo Grupo A, o Vila Nova venceu o Jacuipense por 3 a 0, fora de casa, e assumiu a vice-liderança da chave, com 16 pontos, dois a menos que o líder Santa Cruz.