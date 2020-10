Buffalo Bills derrota Las Vegas Raiders e mantém invencibilidade na NFL

O Buffalo Bills, comandando por Josh Allen, não tomou conhecimento do Las Vegas Raiders neste domingo (4), vencendo os comandados de Jon Gruden por 30-23. Os Bills se mantém invictos após quatro partidas, isolados na liderança da AFC Leste, enquanto os Raiders acumulam duas vitórias e duas derrotas, sendo esta a primeira em casa. Além de Allen, o destaque da partida também foi o wide receiver Stefon Diggs

Buffalo começou a todo vapor, anotando um touchdown com o wide receiver calouro Gabriel Davis na primeira campanha. Las Vegas rebateu com uma longa campanha, mas não conseguiu converter uma 3ª para 1 e teve que se contentar com um field goal.

O segundo quarto começou como o primeiro: TD de Buffalo com Cole Beasley, em mais um passe de Josh Allen, e mais um field goal dos Raiders, deixando o placar em 14-6. Ainda antes do intervalo, Josh Allen machucou o braço esquerdo em um passe acrobático para Stefon Diggs em uma terceira descida. O passe foi completo mas não foi suficiente para a conversão, então os Bills chutaram um field goal com Tyler Bass. Os Raiders ainda tiveram chance de atacar antes do intervalo, e Derek Carr encontrou o veterano tight end Jason Witten para um TD, deixando o placar em 17-13 no fim do primeiro tempo.

O terceiro período começou com Las Vegas movendo as correntes com certo vigor, mas mais uma vez a defesa comandada por Sean McDermott brilhou e o time da casa ficou apenas com o field goal, reduzindo a diferença no placar para um ponto. Buffalo voltou ao campo com Josh Allen aparentemente saudável, mas não conseguiu pontuar. Depois de um punt dos Raiders, os Bills conseguiram enfim pontuar no segundo tempo, com uma incrível recepção de John Brown próximo à linha de gol seguida de um sneak com Allen, deixando o placar em 23-16 após um extra point errado.

O último período começou com Carr e os Raiders marchando em direção à endzone oposta, mas Darren Waller sofreu um fumble, forçado e recuperado pelo cornerback Josh Norman, e os Bills recuperaram a bola novamente. Na jogada seguinte, Josh Allen manteve a agressividade e encontrou Diggs na redzone para um ganho de 49 jardas. Devin Singletary completou a rápida campanha com uma corrida para TD, praticamente selando a vitória para os visitantes. Ao longo do último quarto, os Raiders concederam um turnover em downs e outro fumble, de Derek Carr, só conseguindo chegar à redzone com pouco mais de dois minutos para o fim do jogo. Carr encontrou Nelson Agholor na endzone para diminuir a desvantagem para sete pontos, mas após um onside kick mal-sucedido, bastou a Buffalo ajoelhar para garantir a vitória por 30-23.

No próximo domingo, os Bills (4-0) viajam para enfrentar o Tennessee Titans (3-0) e os Raiders (2-2) vão a Kansas City para enfrentar os Chiefs (3-0). Josh Allen segue em busca do título de melhor jogador da NFL, e o desempenho de hoje foi consistente: 288 jardas aéreas, 3 TDs totais. O wide receiver Stefon Diggs também teve grande atuação, com 6 recepções e 115 jardas. Derek Carr teve uma atuação razoável, com 311 jardas e 2 passes para TD, além de um fumble perdido.