Burger King provoca McDonald’s em brincadeira de Halloween

Para o Halloween deste ano, alguns restaurantes do Burger King na Suécia e Dinamarca prepararam uma travessura para seus clientes e aproveitaram para provocar a concorrência, o McDonald’s. A pegadinha, uma releitura da lenda urbana “Loira do Banheiro”, foi possível por meio de um software de reconhecimento de voz e um espelho inteligente.

A brincadeira tecnológica funciona por meio do uso de um software de reconhecimento de voz, instalado pela empresa sueca INGO Stockholm, que foi treinado para reconhecer a frase cancelled clown (palhaço cancelado, em inglês). Ao repeti-la em voz alta três vezes em frente a um espelho de banheiro do Burger King, a luz se apagará e uma imagem do mascote do McDonald’s aparecerá no reflexo junto de efeitos visuais.

O Burger King também criou um contexto para a lenda, zombando de seu concorrente: “Há alguns anos, um determinado palhaço foi abruptamente ‘cancelado’ de seu emprego de longa data em uma certa rede de hambúrgueres,” diz um texto na campanha, “mas neste Halloween ele está de volta – aos banheiros do Burger King. Se você se atrever a convocá-lo, pode valer a pena”.

O evento deste ano é um dos muitos onde o Burger King aproveitou a data para provocar do McDonald’s. Em 2016, alguns restaurantes se fantasiaram como o restaurante rival e acrescentaram mensagens como: “Brincadeira! Ainda temos hambúrgueres grelhados no fogo,” como provocação.

(Fonte: Geek Publicitário / Reprodução)Fonte: Geek Publicitário