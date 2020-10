Busca por Among Us subiu quase 6000% nos últimos meses

O sucesso de Among Us em 2020 é inegável e não parece que vai diminuir tão cedo, com uma pesquisa da empresa de consultoria Decode apontando que somente entre agosto e setembro, o título indie da InnerSloth teve um aumento de buscas no Google de 5.900%!

Segundo as informações reveladas pela empresa, 69% dos gamers aproveitando esta aventura são mulheres, e no total, 76% tem até 18 anos, 13% tem de 19 e 24 anos e 9% tem de 25 a 34 anos.

Além disso, no YouTube, existem quase seis mil vídeos sobre o jogo apenas em canais brasileiros, e todos foram postados entre janeiro e outubro deste ano.

(Fonte: Decode/Reprodução)Fonte: Decode

Os dados também comprovaram que o game atingiu cerca de 100 milhões de downloads no mundo inteiro, sendo cerca de 17 milhões (20%) só aqui no Brasil.

Outro detalhe legal, é que no início de setembro, Among Us ocupava a 12ª posição entre os mais baixados na App Store brasileira, mas em apenas 10 dias, o jogo subiu muito no ranking, conquistando o primeiro lugar desta lista! Já na Play Store, ele ocupa a segunda posição, e tem atualmente 1,2 milhão de usuários ativos, um aumento de 1.363% em comparação com agosto.

Quem teria imaginado que este joguinho despretensioso lançado em 2018 ia ser o maior estouro nesta época de pandemia, não é mesmo?