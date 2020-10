Buscando retomada, Palmeiras se reapresenta pensando no Coritiba

Após folga concedida no domingo seguinte à derrota de sábado por 2 a 0 para o São Paulo, o elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (12), na Academia de Futebol, e já iniciou a preparação para o duelo contra o Coritiba, agendado para as 18h de quarta-feira (14), no Allianz Parque.

Luxemburgo, que se encontra sob muita pressão no cargo de treinador do Verdão, comandou treino técnico com os reservas e os jogadores que entraram no decorrer do Choque-Rei (casos de Gustavo Scarpa, Gabriel Veron, Ramires, Danilo e Luiz Adriano).

A atividade ofensiva, que usou apenas metade do campo, consistiu no aprimoramento de jogadas ensaiadas de cruzamentos, ultrapassagens e finalizações a gol. Os defensores, que não contaram com Luan (afastado por lesão no músculo adutor esquerdo), realizaram treinos táticos de posicionamento e rebatidas.

Lucas Esteves, Raphael Veiga, Lucas Lima, Patrick de Paula e Wesley somente correram em volta do gramado, enquanto o restante dos titulares fez exercícios regenerativos na parte interna do centro de excelência.

O Palmeiras tem mais um treino marcado para as 16h desta terça-feira (13), desta vez com os titulares, quando a equipe encerra a preparação para encarar o Coxa.