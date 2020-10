Business Inteligence – Os dados da sua Gestão

BI – A inteligência dos negócios

O BI – Business Inteligence é o processo de coleta de dados, organização e análise. Bem como o compartilhamento e monitoramento desses dados.

Sendo assim, o objetivo do BI é subsidiar a tomada de decisão dos gestores.

O BI faz parte da Inteligência Competitiva da organização. Bem como é integrada a uma série de outros elementos que agilizam o processo da informação.

As principais características dos elementos do Business Inteligence

Vamos colocar os elementos e suas definições, para que entenda como a composição complexa do BI.

Data Warehouse

Banco de dados para suportar a tomada de decisão.

Análise de negócios

São ferramentas que elaboram métricas para consultas.

Sistemas automatizados

Sistemas que oferecem respostas às áreas funcionais.

Você Pode Gostar Também:

Data mining

Ferramenta analítica que detecta relações não evidentes entre os dados do Business Inteligence.

Business performance management

Trata-se de relacionar indicadores táticos e operacionais. Assim como os gerenciais.

Interface

Refere-se ao visual do BI. Nele contém gráficos e mais recursos que facilitam as análises de quem busca as informações.

Conhecer os elementos do Business Inteligence é importante para que entenda quantos elementos compõem essa inteligência de dados.

Objetivos do BI

Os objetivos do Business Inteligence são viabilizar os acessos interativos aos dados das pesquisas. Sendo assim, o BI propicia que os dados sejam manipulados de forma prática.

O BI não é apenas um banco de dados, é uma combinação de dados que gera informação útil para a empresa através da tecnologia da informação.

A importância do Business Inteligence é exatamente essa, todos os dados imprecisos são transformados em informações apoio à decisão. Visto que há o cruzamento de dados.

Uma empresa que acompanhe a era digital faz uso estratégico dos dados do Business performance para que se mantenha competitiva no mercado.

Uma vez que através do Business Inteligence a empresa consegue estruturar dados gerados em suas operações.