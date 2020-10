Busquets diz que precisaria de 6h para analisar extracampo do Barcelona e foca em ‘nova oportunidade’ no clube

Sergio Busquets está motivado em construir uma história diferente para o Barcelona na atual temporada, apagando ou amenizando os péssimos resultados da última. Mas, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (12), o meio-campista de 32 anos admitiu que o clube realmente não vive seu melhor momento.

“Uma coisa é o que acontece fora de campo, e é verdade que não é o melhor momento dentro do clube, mas não vou detalhar porque ficaria seis horas para analisar o que acontece dentro”, disse Busquets.

Quando questionado sobre o período conturbado no Barcelona entre julho e agosto, meses em que Messi chegou a anunciar que não ficaria no clube, Busquets fez uma autocrítica.

“Não foi nosso melhor ano, tanto em nível individual como coletivo. O futebol é um esporte coletivo em que se um não está bem significa que coletivamente o time não está bem. Não foi um bom momento, já passou e temos uma nova oportunidade. As coisas mudaram, esperamos que tudo corra melhor”, disse o meio-campista.

Além da goleada sofrida para o Bayern por 8 a 2 e a “novela” sobre a permanência de Messi, há uma turbulência em relação à presidência do clube, ainda mais com a eleição se aproximando.

Outros jogadores tiveram seus futuros discutidos, com saídas traumáticas como a de Rakitic e Luís Suárez. Busquets continuou após uma longa reunião com o técnico Ronald Koeman, na qual acertou a sua permanência, mas ciente de que deixaria de ser um dos intocáveis do elenco.

Por enquanto, ele participou dos três jogos oficiais do Barça na atual temporada, sempre como titular, somando 258 minutos jogados e uma campanha boa para o início. São duas vitórias e um empate em LaLiga.