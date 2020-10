Buy-in grátis e R$ 310 mil garantido: conheça o Freerolling do Bodog

O Bodog, um dos principais sites de pôquer e apostas online do mercado, anunciou uma nova atração nas mesas do site, dando oportunidade de forra mesmo sem precisar colocar a mão no bolso. Trata-se do Freerolling, ação que consiste em torneios freeroll diários que entregarão mais de R$ 310 mil em premiações até o fim de 2020, segundo matéria do SuperPoker.

A programação tem três torneios que acontecem todos os dias. A partir das 16h05 (horário de Brasília), é realizado o Free 100, com US$ 100 garantidos. Às 18h05, é a vez do Free 75, que é jogado na modalidade Pot-Limit Omaha. A partir das 22h05, o Free 150 toma as mesas do Bodog.

Aos finais de semana, o Freerolling terá competições especiais. O Free 500 é a atração dos sábados e domingos, e para participar, basta depositar na sua conta no site. Qualquer valor depositado rende 1 ticket para o torneio. Se o usuário depositar US$ 20 ou mais, ganha 2 tickets. Se for colocado US$ 50 ou mais, 3 tickets são entregues. O valor depositado não é usado como buy-in. Os Free 500 acontecem a partir das 20h05.

E ainda há uma outra grande atração dentro desse festival. Todo último domingo do mês, será realizado o Free 5000. Serão mais de US$ 75 mil entregues em três torneios gratuitos. Nos fins de semana de Free 5000, a disputa substituirá o Free 500, que acontecerá somente aos sábados.

Ao depositar qualquer valor no Bodog e jogar alguma edição do Free 500, o usuário já leva 1 ticket para essa competição. Depositando US$ 100 ou mais, o jogador ganha o ticket e mais uma reentrada, no valor de US$ 3. Se o depósito for de US$ 200 ou mais, são entregues o ticket e duas reentradas no Free 5000.

O Freerolling é a grande chance de competidores aprimorarem seus jogos sem gastar nada, e ainda competir por premiações em dólar. Os eventos podem ser encontrados no lobby do Bodog.