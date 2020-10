C&A Brasil oferta 400 vagas de EMPREGO via WhatsApp

A C&A Brasil, empresa do varejo de moda, faz saber aos interessados a abertura de mais de 400 vagas de emprego em todo o Brasil.

As oportunidades são disponibilizadas no cargo de consultor de vendas diretas e supervisor de vendas diretas, ambas para atuar através do WhatsApp. A oportunidade é para início imediato e o regime de trabalho é presencial.

A empresa informa que, como principais requisitos, os candidatos devem ter o ensino médio completo para consultores de vendas diretas ou ensino superior completo em cursos de tecnologia para supervisor de vendas.

Dentre as obrigações do consultor de vendas diretas está o envio de mensagens, promoções e ações especiais para clientes C&A Brasil pré-cadastrados, convidando-as a conhecer as novidades da marca, no atendimento proativo e ativo. Já o supervisor de vendas diretas irá dar suporte aos 700 associados em loja.

Além do salário compatível com o mercado, a C&A oferece benefícios como férias semestrais, restaurante no local, bônus anual, assistência médica e odontológica e desconto em produtos C&A Brasil.

Inscrições

Interessados de todo o país podem se candidatar até o final deste mês. Os interessados nas vagas de supervisor devem se inscrever através do site de recrutamento. Já para vagas de consultor, devem se candidatar através do portal de inscrição.