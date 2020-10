Cabofriense e Portuguesa-RJ empatam sem gols e aguardam outros resultados na Série D

Neste sábado, Cabofriense e Portuguesa-RJ fizeram um duelo regional no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio, pela quinta rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E o confronto terminou empatado sem gols, resultado pouco favorável para as ambições de ambas as equipes.

O primeiro tempo do confronto foi muito estudado e não teve muitas emoções, já que os dois times pouco criaram ofensivamente. Na segunda etapa, o Tricolor Praiano voltou mais ligado e conseguiu ameaçar o gol da Lusa. Contudo, o placar seguiu inalterado até o apito final.

FIM DE JOGO! Portuguesa e Cabofriense não saem do zero no estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio. A Lusa chega ao oitavo ponto na competição. #VamosLusa #SouLusitano pic.twitter.com/vA9tJ7xNWx — Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) October 10, 2020

Com isso, a Cabofriense assume a liderança do Grupo 7, com nove pontos conquistados, mas pode perder a ponta dependendo dos resultados deste domingo. A Portuguesa, por sua vez, tem um ponto a menos e ocupa a quarta colocação, mas também pode cair, caso o Mirassol vença a Ferroviária.

Confira os outros resultados deste sábado pela Série C:

Globo 0 x 2 América-RN

Real Noroeste 3 x 2 Vitória-ES

Aparecidense 4 x 0 Águia Negra

Brasiliense 5 x 0 Palmas

Jacyobá 0 x 0 Coruripe

Ji-Paraná 0 x 0 Fast Clube

Santos-AP 3 x 0 Baré

Tupynambás 1 x 1 Gama

Joinville 1 x 1 Caxias

São Luiz 0 x 0 Pelotas

União Rondonópolis 1 x 0 Operário-VG

Atlético-AC 0 x 3 Galvez

Caldense 1 x 0 Villa Nova-MG

Atlético-BA 3 x 1 Bahia de Feira