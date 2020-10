Cadastro de chaves do PIX é alvo de golpistas, alerta Febraban

As chaves do PIX continuam sendo motivo de preocupação para muitos usuários. Depois das denúncias de cadastro sem autorização no Nubank e outros bancos, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou, nesta quarta-feira (21), um alerta de golpes envolvendo a nova ferramenta de pagamentos instantâneos.

Conforme a entidade, criminosos estão enviando links falsos por meio do WhatsApp, SMS, e-mail e redes sociais, se passando pelas instituições bancárias e solicitando aos clientes que façam um suposto cadastro da chave PIX. Porém, os links levam a sites falsos de bancos ou à instalação de apps maliciosos, que roubam dados pessoais e financeiros.

Para que os usuários acreditem na veracidade das mensagens, os golpistas usam técnicas de engenharia social e manipulam as vítimas. O objetivo é fazê-las fornecer senhas bancárias e números de cartões de crédito, entre outras informações confidenciais.

Usando ataques de phishing nessa campanha de suposto cadastro do PIX, cibercriminosos podem roubar dados bancários.Fonte: Pixabay

A Febraban informou ter identificado também outro tipo de golpe, menos comum. Neste caso, o cliente recebe a ligação de uma falsa central de atendimento do seu banco, solicitando senhas e mais informações financeiras, para supostamente efetuar o cadastro das chaves do sistema de pagamento eletrônico. Como não se trata de uma ligação oficial, os dados vão parar nas mãos de desconhecidos.

Cadastro deve ser feito exclusivamente nos canais oficiais

Para não cair em golpes na hora de cadastrar seu PIX, a Febraban orienta quem receber as mensagens suspeitas a não clicar em qualquer link. E se a tentativa de golpe se der por meio de ligação telefônica, não informe nenhum dado ao atendente.

De acordo com a federação, o cadastro do PIX deve ser feito diretamente nos canais oficiais dos bancos ou fintechs, seja via app, internet banking, nas agências ou por contato com a central de atendimento, feito pelo próprio usuário. Em caso de dúvida, procure o seu gerente ou a instituição.