Cadastro do PIX começou! Mas com escolher o melhor banco?

O cadastro de chaves no PIX (número de telefone, CPF ou email) começa nesta segunda-feira (05), mas a nova plataforma de pagamentos instantâneos brasileira só passa a funcionar de fato em novembro. Então como é que você vai poder escolher em qual banco ou fintech prender suas chaves mais importantes sem saber o que cada um vai oferecer em recursos ou benefícios?

Para ajudar você a tomar uma decisão, o TecMundo conversou com Carlos Netto, CEO da Matera, uma empresa que vem trabalhando no desenvolvimento do PIX junto do Banco Central e de vários outros entes do mercado.

A primeira recomendação de Netto para você, que é pessoa física, é cadastrar seu telefone e CPF na instituição financeira que você já usa no dia a dia.

Cadastre naquela conta em que você já movimenta dinheiro, onde você paga suas contas, onde estão os seus débitos automáticos…

Ele acredita que, com essa estratégia, o usuário vai ganhar em praticidade já nesse primeiro momento. Caso você perceba depois que outra instituição está oferecendo mais vantagens, como pontos, cashback ou alguma coisa que o seu banco não lhe fornece, é perfeitamente possível migrar suas chaves para outra instituição.

Mas é importante dar uma conferida nas vantagens que os bancos nos quais você tem conta oferecerão. “Se você é pintor ou qualquer outro tipo de profissional liberal, pensa o seguinte: a sua conta bancária está cara? Tem alguma carteira digital que é mais barata? considere amarrar o seu celular naquela carteira e fechar sua conta no banco”, recomenda Netto. “Leve a chave para o banco que não lhe cobra nada, porque não vai mais importar em qual banco você tem conta. As transferências serão gratuitas de qualquer forma”.

Entretanto, fique atento, pois haverá uma quantidade máxima de migrações por semana por questões de segurança.

Proteja-se contra fraudes

É importante que fazer o cadastro pelo menos do seu CPF e número de celular o quanto antes. Dessa forma, você se protege contra eventuais fraudes. É possível que criminosos tentem “sequestrar” suas chaves PIX, antes mesmo de você cadastrá-las, na expectativa de receber eventuais transferências no seu lugar.

“Se você amarrar o seu celular em algum banco, para fazer a migração para outra instituição posteriormente, será necessário aprovar essa ‘portabilidade’ no app do banco em que você fez o primeiro cadastro. E isso lhe garante uma dupla segurança, porque só você vai conseguir fazer essa aprovação. Se alguém abrir uma conta falsa em seu nome, ela só vai poder colocar o seu número de celular como PIX se você ainda não tiver feito o cadastro”, revelou Netto.

Caso você tente cadastrar seu celular, CPF ou email no PIX e receber uma mensagem de erro, dizendo que aquela chave já pertence a outra pessoa, será possível reivindicar a propriedade dela. Contudo, você terá que provar sua identidade e passar por um processo que pode ser burocrático e que ainda não está totalmente consolidado nos bancos e fintechs.

Para evitar dores de cabeça futuras, mesmo que você não pretenda usar o PIX nesse primeiro momento, é importante cadastrar suas chaves principais já nesta segunda-feira ou nos próximos dias

Você poderá usar o PIX mesmo sem chave

É importante transformar seu número de celular e CPF em chaves PIX para se proteger contra eventuais fraudes no futuro, mas você não será obrigado a fazer isso se for apenas realizar pagamentos.

Todos os apps de banco e fintechs contarão com um leitor de QR code já em novembro, e você poderá escanear o código de uma loja, boleto ou vendedor e realizar o pagamento com o saldo da sua conta sem nem mesmo precisar fazer qualquer configuração ou autorização para entrar no PIX.

Ele será um recurso nativo do sistema financeiro brasileiro, e qualquer pessoa que usa dinheiro em sua forma digital estará apta a se aproveitar dele.

Se você não cadastrar nenhuma chave, as pessoas ainda poderão lhe enviar dinheiro através do número e agência da sua conta bancária, como se fosse uma TED. A diferença é que a transação será realizada na hora e sem custos para ambas as partes.

Caixas de lojas e supermercados também vão adotar o PIX já no lançamento, e algumas empresas que desenvolvem softwares para frente de caixa já estão preparando seus sistemas para oferecer QR Codes estáticos e dinâmicos e viabilizar o pagamento pelo celular com mais facilidade, para qualquer pessoa que tenha dinheiro em conta.

Qual banco escolher?

Como nenhuma instituição revelou qualquer informação sobre quais recursos extras vão oferecer para seus clientes, não é possível fazer nenhuma recomendação além do que disse Carlos Netto. Cadastre suas chaves na instituição em que você já movimenta dinheiro.

Quando encontrar alguma vantagem em outra fintech ou banco, você pode fazer a migração. Essa migração, inclusive, deve acontecer instantaneamente, assim que você fizer a confirmação no app do banco que tinha originalmente a sua chave.

Se houver algum problema ou conflito de informações, a transferência pode levar até sete dias para ser realizada. Por isso é importante “amarrar” suas chaves principais a qualquer banco que seja mais conveniente já nesta segunda-feira. Com isso, você garante que futuras migrações aconteçam sem qualquer problema e de maneira muito ágil.