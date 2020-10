Carlinhos Aguiar também entrou na lista de demissões realizadas pelo SBT. Nesta quarta-feira (7), o humorista disse que “caiu na malha fina mais uma vez”, ao relembrar o primeiro desligamento da emissora, ocorrido em 2017. No entanto, no ano seguinte, ele voltou a integrar o elenco do Jogo dos Pontinhos, exibido no Programa Silvio Santos.

“Infelizmente, eu recebi um recado do SBT, nos quais eu fui desligado a partir de hoje. Não faço mais parte do casting de funcionários da empresa. Há dois anos aconteceu isso, infelizmente, eu não entendi o porquê [na época]. Mas eu também sei do porquê, por causa da pandemia, de todas as transações financeiras”, disse Carlinhos, em um vídeo publicado no Instagram.

“Eu sei que é difícil, mas eu estava trabalhando. A gente estava fazendo live em casa, TikTok em casa, todas as transações possíveis e imagináveis em casa, com equipe SBT. Mas, por infelicidade, eu caí na malha fina mais uma vez”, complementou Aguiar, que aproveitou o vídeo para agradecer o carinho dos seus fãs.

Conforme divulgado pelo ., o corte de custos na emissora de Silvio Santos atingiu Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta, apresentadores do antigo Fofocalizando. Funcionários dos bastidores do SBT também receberam os comunicados de suas demissões nesta semana.

Desde setembro, o SBT passou a reduzir a folha salarial por causa do rombo financeiro no caixa do Grupo Silvio Santos. Rachel Sheherazade, Roberto Cabrini e todo o elenco da novela Poliana Moça integram a lista de cortes no canal. Maisa Silva saiu por vontade própria.

Isabella Fiorentino e Arlindo Grund perderam seus contratos fixos e agora têm acordo por obra, válido somente para o período em que o Esquadrão da Moda estiver em produção. Atualmente, o reality show está suspenso.

Confira o vídeo de Carlinhos Aguiar: