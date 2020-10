Caio Alexandre lamenta empate do Botafogo: ‘A gente não está satisfeito’

O rei dos empates… empatou. Na manhã deste domingo, Botafogo e Fluminense tiveram uma igualdade de 1 a 1 no Estádio Nilton Santos, a nona do Alvinegro no Campeonato Brasileiro. Após a partida, Caio Alexandre, autor do gol do Glorioso no duelo, lamentou a situação da equipe, na 18ª colocação na classificação da competição.

– A gente fica triste pelo resultado. Estávamos jogando em casa, fizemos um bom segundo tempo, chutamos ao gol, bola no trave, tivemos imposição… Infelizmente não saiu o gol. A gente tem que seguir trabalhando, seguir dedicado. Só com trabalho a gente vai sair dessa situação, o Botafogo merece estar no topo. A gente não está satisfeito com isso, mas com certeza vamos melhorar – afirmou, em entrevista ao “Premiere”.

O jogo marcou a estreia de Bruno Lazaroni como treinador efetivo do Botafogo. Então auxiliar-permanente, ele substituiu Paulo Autuori, que saiu após a derrota para o Bahia, na última quarta-feira.

– O Lazaroni é uma grande pessoa. Um grande treinador, cara inteligente, ajuda muito todos. Sou muito grato ao Paulo (Autuori), que deixou o clube. Agora com o Bruno, sei que ele vai agregar muito ao grupo, tenho certeza que vamos sair dessa situação muito bem – completou Caio.