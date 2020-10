Caique quer crescimento do Ermis na temporada e sequência na Liga

Ex-goleiro do Vitória e CSA, Caique, atualmente no Ermis, do Chipre, quer intensidade máxima da equipe nas próximas rodadas da Liga. Com passagens por Seleção Brasileira de base, o arqueiro falou sobre a expectativa de ver o grupo melhorando seu desempenho em campo.

– Estamos nos empenhando muito em melhorar nosso desempenho em campo nestas próximas partidas da temporada. O grupo tem se dedicado para crescer de produção para atingir seus objetivos nestas próximas semanas – disse.

Ainda de acordo com o brasileiro, seu desejo é fazer um grande ano no clube.

– Estou muito motivado e confiante com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui. Tenho trabalhado muito para continuar melhorando meu desempenho em campo com a camisa do time.