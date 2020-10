Caiu! João Brigatti é demitido do comando técnico da Ponte Preta

A Ponte Preta está em erupção. Na tarde desta sexta-feira, após uma reunião com a diretoria, o técnico João Brigatti foi demitido.

Apesar da excelente colocação na Série B, onde a equipe se encontra na terceira colocação, o ambiente ficou pesado por conta da eliminação na Quarta Fase da Copa do Brasil.

No último domingo, quando a Ponte Preta derrotou o Confiança, João Brigatti reclamou de forma pública das informações vazadas pela imprensa.

Na quarta-feira, com a derrota para o Cruzeiro no Mineirão, o clima interno ficou ainda mais pesado e a decisão foi trocar o comando técnico.

Enquanto não anuncia um substituto, a Ponte Preta será comandada de maneira interina por Fábio Moreno.

‘Obrigado, João ! Brigatti deixa o comando técnico da Macaca; Fábio Moreno coordenará o time interinamente contra o Juventude

João Brigatti não é mais o técnico da Ponte Preta. A decisão foi tomada no final da manhã desta sexta-feira (2), após conversa entre a diretoria alvinegra e o comandante alvinegro, e comunicada ao elenco no início do treino – o próprio Brigatti esteve presente para se despedir dos atletas. A Ponte Preta ainda não tem um nome definido para assumir o comando da equipe e, na noite de sábado, a Macaca deverá ser comandada pelo coordenador técnico Fábio Moreno, de maneira interina’.