Caixa abre quase 800 agências HOJE para auxílio e FGTS emergencial; VEJA!

Hoje, sábado, 03 de outubro, a Caixa Econômica Federal (CEF) abre 770 agências em todo o Brasil. Ao todo, 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) terão os saques liberados. As agências ficam abertas entre 8h e 12h.

A Caixa Econômica Federal esclarece que os cidadãos não precisam chegar ao local antes das 8h, horário da abertura. De acordo com o banco, todos que procurarem as agências durante o horário de funcionamento terão atendimento garantido.

Os beneficiários do auxílio emergencial que nasceram em maio terão o dinheiro liberado para saque em espécie. Será feita liberação para 4 milhões de brasileiros. E os beneficiários nascidos em junho poderão fazer o saque do FGTS emergencial. Ao todo, 5 milhões de trabalhadores poderão fazer a movimentação.

A Caixa irá liberar o saque e transferência de R$ 5,8 bilhões, que foram anteriormente creditados em conta poupança social digital. Enquanto estão na conta poupança social digital, os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo app Caixa Tem. No aplicativo, é possível pagar contas, como a de luz ou de água, boletos e compras pelo cartão de débito virtual e QR Code.

Os ciclos de pagamento e saque das cinco parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 continuam até dezembro desse ano. Já a prorrogação, das quatro parcelas de R$ 300, finaliza os pagamentos em dezembro, mas continua liberando saque até o fim de janeiro de 2021.

Auxílio emergencial de R$600: Saques em dinheiro liberados NESTE sábado

A Caixa Econômica Federal abrirá nada menos que 770 agências neste sábado, 03 de outubro, para liberação de saques e transferências do auxílio emergencial. O valor dos saques será de R$600.

De acordo com informações do banco, podem sacar os trabalhadores nascidos em maio que fazem parte do Ciclo 2 de pagamentos. É composto por:

trabalhadores informais

cadastrados pelo site ou aplicativo

microempreendedores individuais (MEI)

inscritos no CadÚnico

contribuintes individuais do INSS.

A parcela liberada no Ciclo 2 depende de quando o cadastro foi aprovado, de acordo com o seguinte critério:

Beneficiários do Ciclo 2 – auxílio de R$ 600

Liberação de saque e transferência

19 de setembro: nascidos em janeiro

22 de setembro: nascidos em fevereiro

29 de setembro: nascidos em março

1º de outubro: nascidos em abril

03 de outubro: nascidos em maio (neste sábado)

06 de outubro: nascidos em junho

08 de outubro: nascidos em julho

13 de outubro: nascidos em agosto

15 de outubro: nascidos em setembro

20 de outubro: nascidos em outubro

22 de outubro: nascidos em novembro

27 de outubro: nascidos em dezembro