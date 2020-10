CAIXA confirma mais 4 saques do FGTS de até R$1.045 até NOVEMBRO

Mais 8 (oito) lotes de saques em espécie e transferências ainda serão liberados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O benefício já pode ser sacado em espécie por aniversariantes de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Faltam, assim, os pagamentos aos nascidos de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Veja quem já pode sacar:

nascidos em janeiro

nascidos em fevereiro

nascidos em março

nascidos em abril

nascidos em maio

nascidos em junho

nascidos em julho

nascidos em agosto

Veja quando serão os próximos:

31 de outubro: nascidos em setembro

31 de outubro: nascidos em outubro

14 de novembro: nascidos em novembro

14 de novembro: nascidos em dezembro

O saque emergencial, no valor de R$1.045, poderá ser feito por trabalhadores com contas ativas (emprego atual) e contas inativas (empregos anteriores).

O dinheiro está sendo pago em duas etapas. Inicialmente, o valor foi depositado por meio da poupança social digital. Por lá, o trabalhador poderá utilizar o dinheiro para pagar contas online e fazer compras através do código de barras digital criado pelo programa.

Na segunda etapa, de acordo com o calendário específico, os valores serão liberados para saques ou transferências.

Calendário de pagamento – FINALIZADO

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em novembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência – EM ANDAMENTO

25 de julho: nascidos em janeiro

8 de agosto: nascidos em fevereiro

22 de agosto: nascidos em março

5 de setembro: nascidos em abril

19 de setembro: nascidos em maio

3 de outubro: nascidos em junho

17 de outubro: nascidos em julho

17 de outubro: nascidos em agosto

31 de outubro: nascidos em setembro

31 de outubro: nascidos em outubro

14 de novembro: nascidos em novembro

14 de novembro: nascidos em dezembro

Saque emergencial do FGTS de R$1.045

A Caixa liberou o calendário de pagamentos de R$1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os depósitos começaram no dia 29 de junho e seguiram válidos até 21 de setembro, conforme nascimento dos trabalhadores. No entanto, quem receber terá que esperar semanas ou até meses para sacar o dinheiro.

O Governo anunciou em abril que liberaria um saque emergencial do FGTS para apoiar os trabalhadores durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. A data em que o valor cai na poupança digital depende do mês de aniversário do trabalhador.