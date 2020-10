Caixa distribui R$ 25 bilhões em ajuda a empresas na pandemia

Nesta quinta-feira (22), a Caixa Econômica Federal alcançou à marca de R$ 25 bilhões em recursos disponibilizados em linhas de crédito para pequenas e micro empresas durante a pandemia do coronavírus.

O banco tem como objetivo oferecer condições para que empreendedores possam sobreviver em um mercado afetado pela crise desde o início de 2020.

Desde junho deste ano, R$ 12 bilhões já foram contratados através do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

Pelo FGI (Fundo Garantidor para Investimentos), que oferece taxas de juros a 0,63% ao mês, foram contratados R$ 10,5 bilhões. As regras do FGI estabelecem que os contratantes têm até 60 meses para quitar o valor do empréstimo, com uma carência de seis a doze meses.

O Fampe (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas) também é uma linha de crédito voltada para micro e pequenas empresas que atua em parceria com o Sebrae. O Fampe disponibilizou a clientes a quantia de R$ 2,5 bilhões.

As empresas podem garantir até 80% de uma operação de crédito contratada, dependendo da forma do financiamento e do porte do empreendimento que está solicitando.

“O acesso a crédito com juros razoáveis e prazos adequados para a quitação de dívidas evita que a situação financeira de empresas que foram negativamente afetadas pela pandemia tomem proporções mais críticas”, comenta Thomas Carlsen, co-fundador da Mywork, empresa especializada em controle de ponto online e gestão de rotinas do Departamento Pessoal para pequenas empresas.