Cam Newton elogia Patrick Mahomes: ‘ele está mudando a história do jogo’

No próximo domingo, às 17h25 (de Brasília), com transmissão do Fox Sports 2, o New England Patriots encara o Kansas City Chiefs em um dos duelos mais aguardados da semana 4 da NFL. A partida colocará frente a frete Cam Newton, 31 anos, e Patrick Mahomes, 25, em uma batalha de scrambles, destreza no jogo corrido e também passes. Newton, que lidera os Patriots após a saída de Tom Brady, teceu elogios ao companheiro de posição e adversário deste domingo. O camisa 1 de New England não tem dúvidas que Mahomes vem provocando uma revolução no futebol americano.

– Cara, ele (Mahomes) está mudando o jogo – disse Cam Newton, em entrevista nessa quinta-feira.

– Ele é um farol para a nova onda de quarterbacks. É muito divertido assisti-lo em ação – acrescentou o quarterback dos Patriots.

Com nove conexões para TD, nenhuma interceptação e 82 de 121 passes completados para 898 jardas aéreas, Mahomes comandou os Chiefs a três vitórias na temporada. Ele agora encara Cam Newton, que assim como ele já conquistou um MVP de temporada regular. O de Mahomes veio em 2018, enquanto o vencido por Cam saiu em 2015.

O quarterback dos Patriots ainda elogiou a destreza do rival de Kansas City, que a cada jogada demonstra saber exatamente o que está fazendo, controlando a defesa com bastante precisão.

– Não é como se ele simplesmente tivesse voltado no tempo e estivesse em um jogo de arcade. Às vezes parece que sim, mas ele sabe exatamente o que está fazendo e como está manipulando a defesa. É a mesma coisa que os Dan Marinos costumavam fazer. Obviamente, os Tom Bradys. Os Aaron Rodgers. Esses caras realmente têm muito domínio do ataque e ditam a defesa. Isso é o que ele está fazendo. Ele está jogando em alto nível – elogiou Cam Newton.

Com a camisa dos Patriots, Cam Newton já venceu duas partidas em três compromissos. Ele lançou para 714 jardas aéreas, com 62 de 91 passes completados. O número 12 da Nova Inglaterra ainda lançou dois TDS e sofreu duas interceptações.