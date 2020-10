Cam Newton testa positivo para a COVID-19 e desfalca os Patriots contra os Chiefs

O New England Patriots tem uma baixa de peso para a partida deste domingo, no Missouri, contra o atual campeão Kansas City Chiefs. O quarterback Cam Newton testou positivo para o novo coronavírus e foi afastado do time para cumprir o período de quarentena. De acordo com a imprensa norte-americana, os Patriots estão fazendo regularmente testes em massa, inclusive com contraprovas dos exames iniciais. Não há registro de um surto na franquia, mas a partida contra os Chiefs está agora sob interrogação e pode não ser realizada. Os Patriots aguardam os resultados de novos exames e também a orientação da NFL.

New England publicou uma nota oficial dando mais informações sobre o caso, mas sem citar o nome de Cam Newton.

– Já tarde na última noite, nós recebemos a notícia que um jogador dos Patriots testou positivo para a COVID-19. O jogador imediatamente entrou em quarentena. Vários jogadores, treinadores e staff que estiveram em contato próximo com esse atleta foram testados nesta manhã e todos deram negativo para a COVID-19 – apontou o time.

– Estamos em consulta constante com a NFL, e também com a nossa equipe de médicos independentes e especialistas. Seguiremos as orientações deles apesar de nossa viagem marcada para Kansas City e o jogo contra os Chiefs. A saúde e a segurança de nosso time, bem como de nosso oponente, são a nossa prioridade máxima – acrescenta os Patriots.

Sem Cam Newton, Bill Belichick terá que escolher entre Brian Hoyer ou Jarrett Stidham para ser o quarterback titular diante dos Chiefs de Patrick Mahomes e Andy Reid. A partida segue inicialmente mantida para a tarde deste domingo, às 17h25 (de Brasília). No Brasil, o duelo terá transmissão dos canais Fox Sports.

Com a camisa dos Patriots, Cam Newton havia vencido duas partidas em três compromissos. Ele lançou para 714 jardas aéreas, com 62 de 91 passes completados. O número 1 da Nova Inglaterra ainda lançou dois TDS e sofreu duas interceptações.