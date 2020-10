Campanha e multiplayer de Halo: Infinite podem chegar separados

Durante uma entrevista para o Kotaku, Phil Spencer, chefe do Xbox, comentou novas informações sobre o desenvolvimento de Halo: Infinite, recentemente adiado para uma data indeterminada de 2021. Segundo Spencer, o game poderá vir dividido em partes, o o modo singleplayer e o multiplayer previstos podem ser distribuídos separadamente.

Esperado como um dos games de lançamento do Xbox Series S/X, a grande repercussão negativa do trailer de gameplay publicado gerou uma reviravolta no planejamento da Microsoft, que decidiu reformular os principais detalhes do jogo para poder entregar uma experiência mais voltada para a nova geração. Porém, quase três meses após a confirmação do adiamento para 2021, Halo: Infinite ainda não possui novidades e, segundo Phil Spencer, não é possível dar “nenhuma atualização agora”.

Quando questionado sobre a possibilidade de Halo: Infinite chegar em partes, com os modos campanha e multiplayer sendo lançados em datas distintas, o chefe do Xbox desconversou e deu a entender que poderia ser uma opção, mas que não cabia a ele a decisão exclusiva. “Acho que queremos garantir que as pessoas sintam que estão tendo uma experiência com Halo”, disse Spencer. “Acho que podemos olhar para opções como essa. Então, sim, acho que é algo para falarmos, mas queremos ter certeza de que faremos isso da maneira certa”.

Dessa forma, é possível entender que Phil Spencer e a desenvolvedora 343 deverão amadurecer a ideia de como irá ocorrer o lançamento do novo título da franquia Halo. No momento, resta esperar novas informações.