Campeão de A Fazenda busca namorada em reality após ser rejeitado em rede nacional · .

Após ser rejeitado em rede nacional por Hariany Almeida, com quem viveu um relacionamento conturbado em A Fazenda 11, Lucas Viana agora procura uma namorada no reality show Game dos Clones, que estreia neste mês na Record e no Prime Video. O modelo é um dos famosos que contarão com a ajuda da apresentadora para encontrar um novo amor.

No trailer oficial divulgado pelo serviço de streaming da Amazon, o campeão de A Fazenda 11 aparece cercado de seis garotas loiras, todas muito parecidas. Em uma das cenas do vídeo, duas delas aparecem se beijando na frente do modelo.

No ano passado, durante o confinamento rural, Lucas e Hariany tiveram um relacionamento intenso e tenso. Os fãs do reality comandado por Marcos Mion criticaram o modelo por conta de seu comportamento, considerado abusivo –e chegaram a fazer campanha por sua expulsão.

Eles tiveram inúmeras idas e vindas, mas assim que os dois deixaram o confinamento, na grande final, nunca mais se viram. Atualmente. Hariany namora o DJ Netto, que também participou de A Fazenda 11.

O Game dos Clones tem apenas dois nomes conhecidos pelo público. Além de Viana, quem também busca um namorado é Lary Bottino, ex-De Férias com o Ex que ganhou projeção após se tornar uma das melhores amigas de Anitta. As duas estiveram juntas na Europa quando a funkeira terminou o namoro com Gui Araújo.

Sabrina em versão cupido

Game dos Clones é um formato licenciado pela Endemol Shine Brasil, com edições realizadas nos Estados Unidos (MTV), Reino Unido (Channel Four) e França (MTV).

Originalmente, o reality se chama Game of Clones, uma clara inspiração na série Game of Thrones (2011-2019), fenômeno de audiência e de prêmios da HBO. Cogitou-se a possibilidade de o programa, no Brasil, receber o título de Guerra dos Clones para que ficasse alinhado com a dinâmica da competição, mas a emissora desistiu dessa ideia.

Funciona da seguinte maneira: o protagonista de cada episódio (homem ou mulher) informa os detalhes físicos que o atraem em uma pessoa na hora da paquera. Além disso, cita uma celebridade com quem gostaria de namorar.

Com essas informações, a produção seleciona sete concorrentes do sexo oposto que se encaixam nesse perfil para disputarem o coração do solteirão –ou solteirona– da vez. Todos os pretendentes são caracterizados igualmente, com a mesma roupa, penteado e maquiagem, chegando o mais próximo possível da aparência física da celebridade citada pelo protagonista do episódio.

Na versão norte-americana, o DJ Pauly D estrelou o primeiro episódio da única temporada realizada até o momento. Ele revelou que seu “crush” é a atriz Megan Fox por ter os olhos claros, pele bronzeada, cabelo escuro e sorriso marcante. A produção do reality selecionou sete mulheres e as caracterizou igualmente, deixando todas parecidas com a atriz da franquia Transformers.

Na versão nacional, os clones enfrentarão uma bateria de provas para tentar conquistar o coração do solteiro da semana. A cada atividade, um concorrente deixa a disputa até que restem três pretendentes para a prova final. E o vencedor é aquele que mais conseguir atrair a atenção de seu pretendente.

Assista ao trailer oficial do Game dos Clones: